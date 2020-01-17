شكرا لقرائتكم خبر

المربع الذهبي يغري الأخضر الأولمبي لتجاوز تايلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يطمح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما إلى مواصلة مسيرته القوية في كأس آسيا الحالية، عندما يصطدم بمستضيف البطولة منتخب تايلاند في الـ1:15 ظهر اليوم بتوقيت المملكة على استاد ثاماسات في باثوم ثاني ضمن دور الثمانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية منتخبا سوريا وأستراليا.

ويواجه المتأهل من مباراة الأخضر وتايلاند في الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل، الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان.

Advertisements

وكان المنتخب السعودي تصدر مجموعته الثانية في الدور الأول برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز على اليابان 2 - 1، وتعادل مع قطر 0-0، ثم فاز على سوريا 1 - 0. في المقابل جاء تأهل المنتخب التايلاندي بحلوله ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، حيث فاز على البحرين 5 - 0، وخسر أمام أستراليا 1-2، وتعادل مع العراق 1-1.

ورغم صعوبة المواجهة التي تنتظر الأخضر في طريق التقدم خطوة نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) من خلال الصعود إلى المربع الذهبي، إلا أنه سيكون قادرا على الحسم لما يضمه من لاعبين مميزين يقودهم المدرب الوطني سعد الشهري. وتخلو مواجهات دور الثمانية من اللقاءات العربية الخالصة مما يعني إمكانية أن تسفر فعاليات هذا الدور عن مربع ذهبي يضم 4 منتخبات عربية، ليصبح الصراع على بطاقات التأهل الثلاث للأولمبياد عربيا خالصا.

ولكن كل واحد من المنتخبات العربية الأربعة سيواجه اختبارا صعبا في طريقه إلى المربع الذهبي، نظرا لصعوبة مباريات دور الثمانية التي تقام اليوم وغدا.

وسيواجه المنتخب الإماراتي أصعب اختبار عندما يلتقي منتخب أوزبكستان غدا، كما يخوض المنتخب الأردني أيضا نزالا صعبا أمام نظيره الكوري الجنوبي.