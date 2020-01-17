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حالة المولد تقرب العبسي من الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

حط قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، المدافع الدولي طلال العبسي رحاله في جدة أمس على الرغم من استمرار تدريبات فريقه الذي يتأهب لخوض لقاء ودي أمام فريق الصقر مساء اليوم.

وجاء حضور العبسي إلى جدة للاجتماع مع ممثل إدارة نادي الاتحاد للتفاوض حول كسب خدماته لتدعيم الفريق في خانة قلب الدفاع، وسط تكهنات بدخول الأهلي طرفا في المفاوضات.

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وتسعى إدارة أنمار الحائلي لإنجاح هذه الخطوة بعد توصية الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للاعب زياد المولد في فرنسا، حيث طالب بمنح اللاعب الراحة الكافية وعدم الاستعجال في تأهيله، مما يؤكد أن موسم اللاعب انتهى.

وتنتظر إدارة الاتحاد خطوة أخرى تتمثل في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في نادي التعاون لشراء المدة المتبقية من عقد العبسي، والتي تمتد لستة أشهر حال اتفاقها مع اللاعب.

وكان مدرب الاتحاد، الهولندي تين كات استعان بالظهير الأيسر حمدان الشمراني ولاعب المحور جوناس دي سوزا كقلبي دفاع في المواجهتين السابقتين أمام النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم أمام أولمبيك آسفي المغربي في كأس محمد السادس للأندية العربية.