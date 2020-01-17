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الوحدة يرعب الأهلي بذكريات النسخة الماضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز آل حسين، عبدالعزيز الأسمري - جدة، الرياض

يحل الأهلي في الـ6:40 مساء اليوم ضيفا على الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويغلف الثأر المواجهة، بعد أن أقصى الوحدة نظيره الأهلي الموسم الماضي من دور الـ16 عقب تخطيه بركلات الترجيح 3-1، حيث تعادلا 1-1 خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وفيما يأمل المدير الفني للأهلي، السويسري كريستيان جروس في التأهل رغم صعوبة المهمة، فإن المدير الفني للوحدة، الأوروجوياني دانيال كارينيو يريد هو الآخر الاستمرار بعيدا في هذه البطولة والمنافسة على لقبها. ويستعيد الأهلي اليوم خدمات لاعبه عبدالفتاح عسيري بعد أن غاب عنه نتيجة تراكم البطاقات.

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أما الوحدة فسيدفع بتوليفته المعهودة إضافة إلى الأسماء الجديدة بقيادة البرازيلي إلتون جوزيه. وكانت آخر مباراة للوحدة انتهت بخسارته 1-3 أمام الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما انتهت آخر مباراة للأهلي بفوزه 3-1 على نظيره أبها في الدوري أيضا.

أبها والفتح

يسعى أبها عندما يستضيف الفتح في الدور نفسه من البطولة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، إلى تأكيد تفوقه مع مدربه عبدالرزاق الشابي، حيث يأمل المضي قدما في البطولة بعد أن أزاح حامل اللقب فريق التعاون بالفوز عليه في دور الـ16 بهدف دون مقابل.

ويدخل أبها اللقاء بعد أن صحح الأخطاء التي كلفته الخسارة الأخيرة 1-3 أمام الأهلي في الدوري.

أما الفتح بقيادة مدربه باتيك فيريرا فيريد الخروج من جلباب الخسائر التي لازمته في الدوري آخرها أمام التعاون 1-2 في الجولة الماضية، والتعويض في هذه البطولة، خاصة بعد نجاحه في إقصاء الاتحاد بالفوز عليه 2-1.