شكرا لقرائتكم خبر

إسباني يطير برالي داكار والراجحي يخطف أفضل مركز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اقتسم الأوروبيون (إسبانيا وفرنسا وروسيا وبلاروسيا وبولندا) المراكز الثلاثة الأولى في رالي داكار 2020 الذي استضافته السعودية واختتم أمس في محطته الأخيرة بالقدية، وسط منافسة من متسابقي أمريكا وتشيلي مع ظهور اسم عربي واحد في قائمة الثلاثة الأوائل بكل فئة من الفئات الخمس للسباق.

وتوج الإسباني كارلوس ساينث بلقب سباق السيارات للمرة الثالثة في مسيرته، فيما أحرز مواطنه فيرناندو ألونسو، سائق سباقات فورمولا1- السابق، المركز الـ13 في أول مشاركة له في الرالي.

وحال مركز وحيد دون ورود اسم المتسابق السعودي يزيد الراجحي في المراكز الثلاثة الأولى بعد أن حل رابعا في الترتيب العام كأفضل ترتيب سعودي في تاريخ رالي داكار .

وجاء فوز ساينث وزميله بفريق هوندا لوكاس كروز، برالي داكار الذي تضمن 12 مرحلة، بعدا أن سجلا زمن 42 ساعة و59 دقيقة 17 ثانية.

وكان ساينث، وهو والد سائق فورمولا1- كارلوس ساينث جونيور، قد توج بلقب رالي داكار في نسختي 2010 و2018 أيضا.

أما المركز الثاني فكان من نصيب القطري ناصر العطية، المتوج بلقب رالي داكار 2019، حيث حقق المركز بمساعدة زميله الفرنسي ماثيو بوميل، فيما جاء الفرنسي ستيفان بيترهانسل، المتوج باللقب 13 مرة، في المركز الثالث إلى جانب زميله البرتغالي باولو فيوزا.

Advertisements

وفي فئة الشاحنات، حل الروسي أندري كارجينوف أولا، وفي فئة العربات الصحراوية، احتل الأمريكي كيسي كاري المركز الأول، فيما ذهب المركز الأول في فئة الدراجات النارية للأمريكي ريك برابك. أما المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية فاحتله التشيلي إغناسيو كاسالي.

الثلاثة الأوائل في كل فئة

السيارات

ا لإسباني كارلوس ساينث القطري ناصر العطية الفرنسي بيتر هانسيل

الشاحنات

الروسي أندري كارجينوف الروسي أنطوان شيبالوف البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش

العربات الصحراوية

الأمريكي كيسي كاري الروسيسيرجي كارياكين التشيلي لوبيز كونتاردو

الدراجات النارية

الأمريكي ريك برابك التشيلي بابلو كوينتانيا الأسترالي توبي برايس

الدراجات الرباعية