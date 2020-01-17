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تحدي «الأسرع» يجمع بيكيلي وكيبتشوج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أكد العداء الإثيوبي الشهير كينينيسا بيكيلي أمس مشاركته في النسخة المقبلة من سباق ماراثون لندن والمقررة في 26 أبريل المقبل، ليشهد السباق بذلك أسرع متسابقين في عالم الماراثون.

وأكد بيكيلي مشاركته في السباق ليتنافس مع الكيني إليود كيبتشوج الفائز بلقب السباق 4 مرات.

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ويستحوذ كيبتشوج على الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية، والذي حققه في ماراثون برلين عام 2018.

وأصبح بيكيلي ثاني أسرع عداء في تاريخ سباقات الماراثون (البالغ طولها 195ر42 كلم) عندما سجل زمنا يزيد عن الرقم القياسي بثانيتين فقط خلال ماراثون برلين العام الماضي.

وأشار بيكيلي إلى وجود «عمل غير مكتمل» موضحا رغبته في الفوز بسباق ماراثون لندن للمرة الأولى.

كما كشف عن رغبته في التفوق على كيبتشوج للمرة الأولى علما بأن سباق ماراثون لندن هذا العام سيشهد المواجهة الخامسة بينهما في سباقات الماراثون.