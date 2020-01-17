قمة باردة بين ليفربول ومانشستر يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

دائما ما يجذب أي لقاء بين ليفربول ومانشستر يونايتد الانتباه في أي مرحلة من مراحل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلا أنهما عندما يلتقيان غدا على ملعب أنفيلد ستكون هناك فروقات كبيرة، حيث يجمع اللقاء ليفربول المتصدر بفارق 27 نقطة بمانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

ويتمسك فريق المدرب النرويجي أولي سولشاير (مانشستر يونايتد) بالأمل في المباراة، وخاصة أن النقطتين الوحيدتين اللتين خسرهما ليفربول خلال الموسم الحالي كانتا أمام فريقه.

وسيكون فريق المدرب الألماني يورجن كلوب (ليفربول) المرشح الأوفر للفوز والحفاظ على مسيرته المذهلة بالموسم الحالي، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لاستعادة بعض أوراقه الرابحة من اللاعبين المصابين، مثل البرازيلي فابينيو والكاميروني جويل ماتيب والكرواتي ديان لوفرين.

وقال كلوب «نعلم جميعا ما يتوقعه الناس منا في لقاء الغد، ستكون مباراة كبيرة وسنحاول أن نكون مستعدين لذلك».

وبينما يبدو متوقعا حصد ليفربول النقاط الثلاث في ظل سعي الفريق لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، فإن اهتماما كبيرا سيكون على الطرف الآخر من جدول الترتيب، حينما يلتقي نورويتش سيتي متذيل الترتيب مع بورنموث صاحب المركز قبل الأخير.

ويدخل نورويتش المباراة بعد خسارته 0-4 أمام مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية، ليبتعد خلف بورنموث بفارق 6 نقاط.

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وخسر بورنموث في 9 مباريات من أصل 11 خاضها ليتراجع للمراكز الثلاثة الأخيرة في الترتيب.

ويتعرض مدرب بورنموث، إيدي هاو لضغوط كبيرة بعد الأداء السيئ الذي يقدمه فريقه في الوقت الحالي.

وقال إيدي «نتيجة واحدة فقط لا تغير موسمك، لكن مجموع النتائج هو من يفعل ذلك، للأسف نحن في لحظات حرجة، ونحتاج إلى الخروج منها بأنفسنا».

وأضاف «نحتاج لإعادة اكتشاف أنفسنا وإيماننا بفريقنا، بالنسبة لي، هذا هو الشيء الوحيد الذي نفتقده لأن لدينا لاعبين جيدين، لا أشكك في كفاءة لاعبي فريقي، لأنهم أثبتوا ذلك من قبل، وأكبر تحد بالنسبة لي هو إعادة اكتشاف الأمر».

ويتطلع واتفورد لاستكمال سلسلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، والتي أبعدت الفريق عن مراكز الهبوط، حينما يستضيف توتنهام.

ويستقبل مانشستر سيتي (صاحب المركز الثاني) فريق كريستال بالاس، فيما يخرج ليستر سيتي لملاقاة مضيفه بيرنلي، ويحل تشيلسي صاحب المركز الرابع ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

وفي مباريات أخرى، يستضيف أرسنال فريق شيفيلد يونايتد، ويلعب ساوثهامبتون مع ضيفه وولفرهامبتون، وبرايتون مع ضيفه أستون فيلا وويستهام يونايتد مع ضيفه إيفرتون.