ليفركوزن يجدد عقد بوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دوسلدورف (ألمانيا)
أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني أمس تجديد عقد المدير الفني للفريق، الهولندي بيتر بوس لمدة عامين آخرين، ليستمر حتى 2022.
وكان بوس تولى تدريب ليفركوزن في يناير 2019، وقاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ليفركوزن حاليا المركز السادس في الدوري الألماني (بوندسليجا) بفارق نقطتين خلف أقرب المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، و9 نقاط خلف المتصدر لايبزج.
وقال المدير الإداري لباير ليفركوزن رودي فولر إن بوس لديه القدرة على التطوير المستمر للفريق، كما صرح رئيس النادي فيرناندو كارو بأن ليفركوزن لديه أهداف طموحة يمكن تحقيقها مع بيتر بوس وجهازه المعاون.
ومن جانبه، قال بوس (56 عاما): أثق في هذا الفريق وهذا النادي، نعمل في كل يوم على توفير الأجواء المناسبة للمنافسة على الألقاب.
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