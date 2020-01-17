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يوفنتوس يخشى خدمة بارما للإنتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

يتطلع يوفنتوس لتعزيز صدارته لترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يستضيف بارما غدا في المرحلة العشرين للمسابقة.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 48 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه إنتر ميلان و6 نقاط على لاتسيو، صاحب المركز الثالث، الذي لديه مباراة مؤجلة.

وحقق لاتسيو رقما قياسيا بالفوز في 10 مباريات متتالية، كما تغلب على يوفنتوس مرتين في ديسمبر الماضي بالدوري وكأس السوبر.

وبينما يواجه يوفنتوس ضيفه بارما صاحب المركز السابع، يخرج إنتر لمواجهة ليتشي المتعثر غدا، في حين يستقبل لاتسيو ضيفه سامبدوريا اليوم.

وجاء أداء يوفنتوس مقنعا نوعا ما في أول موسم له تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري، وقدم أداء مميزا في بعض المباريات متسلحا بالطابع المميز لأسلوب لعب مدربه في الاعتماد على المواهب الفردية في الفريق.

وقال ساري في تصريحات عقب فوز فريقه على أودينيزي 4-0 في كأس إيطاليا «لدينا فريق بإمكانيات كبيرة ويعطي شعورا عاما بقدرته على فعل المزيد والتطور».

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وكان ساري أراح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقضي موسمه الثاني في مدينة تورينو، بعد أن سجل 9 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري، حيث يتنافس مع هداف إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو وقائد لاتسيو، شيرو إيمبولي على لقب هداف الدوري.

ويتقاسم رونالدو ولوكاكو وصافة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا لكل منهما، فيما يتصدر إيمبولي الترتيب برصيد 20 هدفا.

وسجل لوكاكو هدفين في مرمى كالياري ببطولة الكأس، في المباراة التي فاز بها فريقه 4 - 1، بعدما سبق أن أحرز هدفين في آخر 3 مباريات لفريقه بالدوري.

وأبدى مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي، ثقته في اكتمال صفوف الفريق بعودة بعض المصابين مثل نيكولو باريلا والتشيلي أليكسيس سانشيز.

وقال كونتي «أنهينا النصف الأول من الموسم في بطولة الدوري، حصلنا على 46 نقطة رغم الصعوبات التي واجهناها، لكنها تركتنا في وضع قوي الآن».

وأضاف «لن يكون النصف الثاني من الموسم سهلا، لكننا بدأنا في رحلتنا ونود الاستمرار في التطور والحفاظ على القدر المناسب من الصبر للجمع بين الفوز والأداء».

ويلتقي لاتسيو مع ضيفه سامبدرويا، حيث سجل مهاجمه إيمبولي 3 أهداف في آخر مباراتين بالدوري، فيما يستضيف ساسولو فريق تورينو ويحل فيورنتينا ضيفا على نابولي اليوم.