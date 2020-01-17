شكرا لقرائتكم كاف يتحمل سفر بعثة الزمالك إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشدد الكاف فى خطابه المُرسل إلى الزمالك عن إرسال أسماء البعثة البيضاء قبل 15 يوماً من المواجهة المنتظرة والتى سيتحمل فيها الكاف تكلفة سفر 25 فرد.

وكشف الـ"كاف"، فى خطابه إلى الزمالك إنه سيتحمل تكلفة سفر 25 فرد مقسمين إلى 18 لاعب و7 مسؤولين وذلك على الدرجة الاقتصادية وكان الزمالك قد نشر بيانا رسميًا إنه حتى الآن يرفض خوض السوبر فى قطر وأرسل الملف إلى وزارة الشباب والرياضة لحسم المسألة ورد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "CAF" على بيان نادي الزمالك بطل الكونفدرالية بشأنه اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي قائلين:"لم يصلنا أى خطاب رسمي من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر."

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وأوضح المصدر بالكاف قائلا:"لن نرد على بيانات أو تقارير اعلامية، وفي حالة وصول خطاب رسمي بالاعتذار ستجتمع لجنة المسابقات وتتخذ قرارها بشأن انسحاب بطل الكونفدرالية"، في الوقت الذى أصدر نادى الزمالك رئاسة مرتضى منصور، بيان رسمي وجاء نصه كالتالي:"يؤكد نادى الزمالك أن ما نشر حول أن إدارة القلعة البيضاء قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلاً وموضوعًا، وذلك لأن قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة"

كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده واحفاده".

وتوج الترجى التونسى بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان من المفترض إقامة السوبر شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة وأعلن المكتب التنفيذي للكاف إقامة مباراة السوبر فى قطر خلال الاجتماع الذى عقد فى منتصف نوفمبر الماضى بالقاهرة.