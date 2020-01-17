شكرا لقرائتكم شوبير وثنائي الأهلي والزمالك في حفل زايد لتكريم النحاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد حفل مؤسسة زايد الخيرية تواجد عدد من نجوم الرياضة علي رأسهم أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق وحسام عاشور قائد الأهلي ومحمود علاء مدافع الزمالك.

وتكرم مؤسسة زايد للإبداع تكريم لعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة، على خلفية اختياره أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام 2019، بناء على معايير معينة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه 643 ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من 20 خبيرا رياضيا بالاضافة الى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.

كما شهد الحفل تواجد اعضاء مجلس الاهلي علي راسهم طارق قنديل و محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي وعلاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الاوليمبي وعماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب و مجدي ابو فريخه رئيس اتخاد السلة و طه اسماعيل نجم الاهلي السابق والاعلامي ابراهيم عبد الجواد كما تواجد الاعلامي إبراهيم عبد الجواد و الملعلق و محمد الكواليني و عبد الهادي القصبي و اشرف ذكي نقيب الفنانين .

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وكان نادي المقاولون العرب ، قد تلقي خطابا رسميا من المؤسسة متضمنا النتيجة وإقامة حفل.

ومن جانبه أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن النحاس يستحق التكريم في جميع الاستفاءات بفضل الأداء والنتائج التي يقدمها الفريق تحت قيادته مبديا سعادته بالاختيار .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، كما يمتلك المقاولون ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.