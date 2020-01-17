شكرا لقرائتكم سيراميكا يدعم صفوفه بمهاجم نيجيري للمنافسة على الصعود للممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، تعاقد ناديه مع النيجيري كاظيم باليمو لمدة ثلاث مواسم ونصف، تبدأ من الآن، وتنتهي في موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

ووافق هيثم شعبان المدير الفني للفريق على التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر ٢١ عامل، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم، على أن يتم قيده بدلا من النيجيري جاكوب نجوكو المنتقل إلى صفوف المقاولون العرب لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وحضر اللاعب إلى مصر، ووقع على عقود الانتقال لصفوف الفريق، في حضور هيثم شعبان، ووكيل أعماله عبد الحميد عادل، على أن يتم قيده في صفوف فريق الشباب بقطاع الناشئين في النادي، ويتم الاستفادة منه في صفوف الفريق الأول.

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ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية، بي الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب السكة الحديد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر، في افتتاح الدور الثاني من مسابقة دوري الدرجة الثانية التي يحتل الفريق صدارة جدولها برصيد ٢٧ نقطة، وبفارق ٨ نقاط عن الداخلية والقناة صاحبي المركز الثاني.

كان نادي سيراميكا كليوباترا قد استغني عن خدمات مهاجمه النيجيري جاكوب نجوكو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية الحصول على البيع النهائى لنادي المقاولون العرب، وتم التعاقد مع كاظيم باليمو ليكون بديلا له .

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة ضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وتم توقيع العقود سواء مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا بعد موافقة الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس، وأكد فتحي أن النادي سيقوم بقيد اللاعب في قائمة الفريق ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق.