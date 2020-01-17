الخليج 365 يكشف عقوبة وليد أزارو بعد اشتباكه مع رينيه فايلر

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جدة - عمرو شويل ويواصل الأهلي انفراده بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اثر فوزه بخماسية نظيفة ضد طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول. Advertisements وأكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وقع عقوبة مالية علي المهاجم المغربي لوليد أزارو بقيمة 250 الفا جنيها. ويعاني وليد ازارو من الابتعاد عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة وهو الأمر الذي يجعل برحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء.

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