شكرا لقرائتكم المنظمة المصرية للمنشطات تشكر المنتخب الأوليمبي لسلبية عينات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب خطاب شكر من منظمة " الوادا" المصرية للمنشطات بسبب سلبية جميع العينات الخاصة بالمنشطات التى تم إجراءاها للاعبي منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.

أثبتت نتيجة العينات سلبية جميع النتائج للاعبي منتخب مصر الأوليمبي ، ليتم توجيه خطاب شكر من اللجنة المصرية للمنشطات إلى المنتخب الأوليمبي و إلتزامهم بعدم تناول أي مواد منشطة.

تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- يخطرهم فيها بإقامة قرعة أولمبياد طوكيو 2020 فى النصف الثاني من شهر إبريل المقبل بطوكيو فى إطار الإعداد للمشاركة فى الأولمبياد المقرر لها يوليو المقبل حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم يوم 23 من نفس الشهر ثم 26 و29 على أن يتأهل الفريقان أصحاب المراكز الأول والثاني لدور الـ8 .

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وكشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن أن القرعة ستقام فى أبريل وتم الاستقرار على سفر شوقى غريب ومعه علاء عبد العزيز مدير المنتخب إلى جانب أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية والمشرف على المنتخب وسيتم زيارة المدينة التى ستستضيف مباريات المنتخب عقب القرعة وأيضًا الفنادق والملاعب الخاصة بالبطولة.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب على ضم قائمة تضم 50 لاعبًا وإرسال القائمة النهائية فى شهر يونيو من العام المقبل إلى الاتحاد الدولى "فيفا" استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، واشترط "فيفا" على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبًا على أن يتم إرسال القائمة النهائية فى يوليو والتي تضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطى يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.

وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن "فيفا" أرسل خطابات للمنتخبات المتأهلة بضرورة إرسال قائمة الأسماء فى شهر يونيو تضم 50 لاعبًا، وأن هذا الإجراء متبع مع المنتخبات المتأهلة للأولمبياد، موضحًا أنه يبحث عن وجوه جديدة من لاعبي الدوري الممتاز وهناك أكثر من اسم تألق مع فرقهم، على رأسهم حسن على لاعب المصري وأحمد ياسين من مصر المقاصة وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا ومحمود جاد حارس انبى بالإضافة إلى شريف رضا لاعب سموحة والذى كان متواجدًا مع الفريق ولم يشارك بأمم أفريقيا و نفس الأمر لأحمد حمدي لاعب الجونة.