شكرا لقرائتكم 4 لاعبين يستعيدهم الأهلى أمام المقاولون في قمة المتصدر والوصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق الاهلي في مباراة المقاولون العرب المقبلة أكثر من لاعب غاب عن لقاء طنطا الأخير بعد زوال سبب الغياب عن لقاء طنطا في الجولة الـ13 للدوري الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي وإنتهى بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الأحد، في الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

وخرج 12 لاعباً من قائمة الأهلي في مباراة طنطا ، وهم : المالي ديانج بسبب الإيقاف كما خرج كل من، شريف إكرامي – حمدي فتحي – وليد سليمان - رمضان صبحي – كريم نيدفيد – محمد محمود للإصابة وخرج من القائمة لأسباب فنية كل من: حسام عاشور، حسين السيد، صالح جمعة – أيمن أشرف وعمار حمدي.

وينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعادة كلاً من شريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور بعد تعافيهم من الإصابة التى لحقت بهم كما سيعود ديانج بعد إنتهاء الإيقاف.

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وشهد مران الأهلي اليوم جلسة عقدها السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق مع شريف إكرامى،وحرص فايلر، على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة ومشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشارك إكرامي مع محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل.

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق جلسة خاصة مع التونسي علي معلول، لاعب الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

على الصعيد ذاته ، شارك محمود متولي لاعب الفريق في المران الجماعي الذي بعد خضوعه لفحص طبي والتأكد من جاهزيته بعد شكوى اللاعب من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة .