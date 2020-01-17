شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: فخورة بأداء لاعبات منتخب الكرة النسائية أمام المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعربت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمسئولة عن ملف الكرة النسائية داخل الجبلاية، عن سعادتها بأداء لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية أمام منتخب المغرب ، مؤكدة أن اللاعبات تجمعوا خلال 3 شهور فقط وتمكنوا من منافسة منتخب قوي ومصنف في الكرة الأفريقية .

وكان منتخب السيدات قد خسر من منتخب المغرب 5 / 3، فى مباراة الذهاب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وأشارت سحر عبد الحق في تصريحات خاصة ، إلي أن المنتخب الوطني للسيدات أصبح نواة لتكوين منتخب قوي خلال الفترة المقبلة بعد الأداء المشرف أمام المغرب، خاصة أن المنتخب المغربي يمتلك خبرات قوية حيث أنه شارك في 25 بطولة دولية فيما شارك المنتخب الوطني في بطولتين دوليتين فقط .

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وأكدت سحر عبد الحق، أنها علي ثقة كبيرة في قدرة لاعبات المنتخب الوطني للعودة في مباراة العودة بالمغرب ، لاسيما أن المنتخب الوطني حديث الولادة ويمتلك مستقبل مميز .

وقالت سحر عبد الحق ، منذ ثلاث سنوات لا يوجد منتخبات كرة نسائية وبدأنا بمنتخب 20 سنة ليكونوا هؤلاء اللاعبات نواة للمنتخب الأول ، ومنتخب مصر الذى يعد خارج تصنيف منتخبات الكرة النسائية لذا عزائنا الوحيد عن الخسارة إن المنتخب الوطنى قدم أداء مشرف رغم تلك الظروف وكل شئ فى الدنيا يحتاج إلى وقت حتى يكون فى أفضل صورة لذا مع الوقت سيكون المنتخب أفضل وبالفعل نعمل حاليًا على ذلك".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أمام المغرب، يوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير المقبل، بعد إرسال اتحاد الكرة المغربي فاكسا رسميا للاتحاد المصري بتحديد ذلك اليوم موعدا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا.