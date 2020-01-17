الخليج 365 يكشف رقم قميص أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد

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جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البحث عن كل لأزمة رقم مهاجم الفريق الجديد السنغالي أليو بادجي ، لاسيما وأنه لا يوجد أرقام شاغرة بخلاف رقمي 3 و27 ليظهر بها اللاعب عقب إتمام التعاقد معه من نادي رابييد فيينا النمساوي. وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ينتظر حسم رحيل الثلاثي حسين السيد ووليد أزارو وصالح جمعه لمنح بادجي رقم اي منهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

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