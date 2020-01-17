شكرا لقرائتكم النصر يهزم شباب الأهلي ويتوج بكأس الخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج فريق النصر بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على شباب الأهلي دبي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة.

وتقدم النصر بهدف سجله ألفارو نيغريدو بعد مرور سبع ثوان فقط من بداية، وتعادل يوف جابر لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 13 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1. وفي الشوط الثاني، سجل أنطونيو توزي الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 50.

وأصبح الهدف الذي سجله نيغريدو أسرع هدف في تاريخ نهائيات بطولة كأس الخليج العربي.

وحقق النصر اللقب مرة واحدة فقط كانت في موسم 2014 - 2015. وحقق شباب الأهلي لقب البطولة خمس مرات في مواسم 2010 - 2011 و2011 - 2012 و2013 - 2014 و2016 - 2017 و2018 - 2019.