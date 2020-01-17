شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يسعى لوصول نصف النهائي بهزيمة تايلاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يوم السبت مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بمواجهة منتخب تايلاند، على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

وعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً تنسيقياً لمنتخبات السعودية، تايلاند، سوريا، وأستراليا، ونوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما تم اعتماد الطقم الأخضر للقاء المنتخب السعودي أمام تايلاند.

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ومن جهته، أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا سعد الشهري خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم الجمعة، أن الحضور الجماهيري لمساندة منتخب تايلاند سينعكس إيجابًا على "الأخضر"، مبينًا أن لاعبي المنتخب الوطني سيمتعون الجماهير في الملعب ومن خلف الشاشات بالمستوى والنتيجة.

وأضاف الشهري: "ستكون مباراة عالية فنيًا وتكتيكيًا وبظروف مختلفة عن سابقاتها، ونحترم منتخب تايلاند جيدًا وقد قدم مستويات لافتة أثناء منافسات دور المجموعات".

واختتم الشهري حديثه بتأكيده على أن كثافة الدعم الجماهيري المتوقعة لمنتخب تايلاند لن تشكل عبئًا على لاعبي المنتخب الوطني، معللًا ذلك كونهم اعتادوا على اللعب أمام أنظار 40 ألف متفرج وأكثر في المسابقات المحلية.