ساديو ماني يوجه نصيحة لـ «بادجي» ويعلّق على انضمامه إلى النادي الأهلي

أجرى اللاعب السنغالي أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي الجديد، لقاءاً مصوراً مع الموقع الرسمي لنادي القرن في إفريقيا.

وقال بادجي، المنضم حديثاً للقلعة الحمراء، إن انضمامه للقلعة الحمراء نقلة كبيرة ومهمة في حياته ومستقبله مع كرة القدم، متمنياً التوفيق وأن يكون على قدر طموحات جماهير ومسئولي النادي.

وأضاف بادجي أنه تلقى بعض النصائح من عدد من الشخصيات خلال الفترة الماضية، أبرزهم ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وزميل محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي.

وأشار بادجي إلى أن ما يقدمه ماني أمر يدعو للفخر للسنغال كلها، فهو لاعب كبير ويقدم مستوى مميز مع فريقه ومع منتخب بلاده، وتربطني به علاقة شخصية بحكم أننا نعيش في مدينة واحدة، وقابلته في المطار أكثر من مرة، وكنت دائم الاتصال به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو شخص متواضع جداً، مضيفاً أنه "يقدم لي النصائح بشكل مستمر، وسأخبره بأنني اخترت الاحتراف في الأهلي من بين العروض العديدة التي تلقيتها مؤخراً".

وأضاف: "قدم لي ساديو ماني العديد من النصائح من بينها، أن يكون طموحي هو الاحتراف في الدوري الإنجليزي يوما ما، وأن أقاتل في كل ناد ألعب له، وأستغل كل فرصة تسنح أمامي لتسجيل الأهداف، وأن أحرص دائما على تطوير مستواي؛ حتى أصل لما يؤهلني للاحتراف في البريميرليج".

وأمس الخميس، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع المهاجم السنغالي أليو بادجي، قادماً من رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

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وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت النادي الأهلي مبلغ 2 مليون يورو، تسدد على أقساط لمدة عام ونصف، وأن بادجي سيحصل على 700 ألف دولار في الموسم، تزيد 50 ألف دولار كل موسم.

وأليو بادجي يبلغ من العمر 22 عاماً، وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي أفريقيا ومونديال 2017.

وبادجي هو ثاني صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما أنهت التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" القادم من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي.