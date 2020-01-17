تحدث النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن منافسته مع زميله السنغالي ساديو ماني، على أرضية الملعب خلال مباريات "الريدز".
وقال صلاح، في تصريحات صحفية نقلتها عدد من وسائل الإعلام اليوم الجمعة، إنه أنه لا يوجد أي منافسة بينه وبين ماني في ليفربول، مشيراً إلى أن اللاعبين تجمعهما صداقة جيدة.
وأضاف الفرعون المصري: " إذا لم يسجل أي منا خلال المباراة، وانتهت دون تسجيل، وهذا قلما ما يحدث، كلانا نشعر بغضب كبير، و بالإنزعاج بسبب ذلك الأمر".
وعن مباراة مانشستر يونايتد المرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد"، قال صلاح إنه الفريق الوحيد الذي استطاع الحصول منه على نقطة في الدور الأول.
وأضاف صلاح مازحاً أن سبب ذلك هو أنه كان مصابًا، ولم يشارك بالمباراة.
وانتهت مباراة الدور الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في الدور الأول والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالتعادل الإبجابي بهدف لمثله، وهي المباراة الوحيدة التي تعثر فيها الريدز هذا الموسم من بطولة "البريميرليج".
ولم يشارك صلاح مع الريدز أمام اليونايتد بالدور الأول، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها أمام ليستر سيتي، وعليه استبعد كلوب صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يتحدث عن منافسة ماني.. وموقعة ليفربول ومانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.