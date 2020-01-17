محمد صلاح يتحدث عن منافسة ماني.. وموقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

تحدث النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن منافسته مع زميله السنغالي ساديو ماني، على أرضية الملعب خلال مباريات "الريدز".

وقال صلاح، في تصريحات صحفية نقلتها عدد من وسائل الإعلام اليوم الجمعة، إنه أنه لا يوجد أي منافسة بينه وبين ماني في ليفربول، مشيراً إلى أن اللاعبين تجمعهما صداقة جيدة.

وأضاف الفرعون المصري: " إذا لم يسجل أي منا خلال المباراة، وانتهت دون تسجيل، وهذا قلما ما يحدث، كلانا نشعر بغضب كبير، و بالإنزعاج بسبب ذلك الأمر".

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وعن مباراة مانشستر يونايتد المرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد"، قال صلاح إنه الفريق الوحيد الذي استطاع الحصول منه على نقطة في الدور الأول.

وأضاف صلاح مازحاً أن سبب ذلك هو أنه كان مصابًا، ولم يشارك بالمباراة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في الدور الأول والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالتعادل الإبجابي بهدف لمثله، وهي المباراة الوحيدة التي تعثر فيها الريدز هذا الموسم من بطولة "البريميرليج".

ولم يشارك صلاح مع الريدز أمام اليونايتد بالدور الأول، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها أمام ليستر سيتي، وعليه استبعد كلوب صلاح.