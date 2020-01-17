النصر يتخطى العدالة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك السعودية









اسماء السيد - لحق النصر بجاره الهلال وبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك السعودية في كرة القدم، وذلك بفوزه الجمعة بصعوبة على مضيفه العدالة 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويدين النصر بتأهله الى دور الأربعة المقرر في 15 آذار/مارس حيث يلتقي الفائز من مباراة السبت بين الوحدة والأهلي، الى المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

وفرض النصر سيطرته على مجريات الشوط الأول، وكان قريباً من التسجيل بعد مرور عشر دقائق، عندما كسر عبدالرزاق حمدالله مصيدة التسلل ومرر الكرة لمواطنه نورالدين أمرابط الذي واجه المرمى إلا أنه سدد في الحارس التونسي أيمن المثلوثي.

وعلى الرغم من سيطرته والمحاولات العدة، فشل النصر في الوصول الى الشباك خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لكنه حقق مبتغاه في مستهل الثاني عندما لعب سلطان الغنام كرة عرضية وصلت الى عبدالرزاق حمدالله الذي سددها الى يمين المثلوثي (51).

ومن هجمة مرتدة، كاد العدالة أن يعادل لولا براعة الحارس الأسترالي براد جونز في مواجهة محاولة احمد أشرف (61)، ثم أتبعها السنغالي أليو سيسي بفرصة أخرى لأصحاب الأرض من تسديدة قوية مرت بجوار القائم (87).

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وأختتم النصر اللقاء بفرصة خطيرة جدا لاضافة الهدف الثاني، عندما تلقى يحيى الشهري كرة داخل منطقة الجزاء لكنه أطاح بها (90).

ولحق النصر بالهلال الذي سبقه الى نصف النهائي بفوزه القاتل الخميس على ضيفه الاتفاق 2-1 بهدف سجله صالح الشهري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي النصر في دور الأربعة مع الفائز من مواجهة السبت بين أبها والفتح.

ملخص المباراة: