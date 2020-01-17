بونجاح يقود السد للقب ثانٍ في عهد تشافي









اسماء السيد - توج السد بطلا لكأس قطر في كرة القدم بفوزه الكاسح 4-صفر الجمعة على الدحيل حامل لقب النسخة الأخيرة، ليرفع اللقب الثاني في عهد مدربه الإسباني تشافي، بعد أيام من احتمال انتقاله لتدريب ناديه السابق برشلونة.

وجاءت أهداف السد، بطل الدوري القطري لموسم 2018-2019، بأهداف الكوري الجنوبي نام تاي هي لاعب الدحيل السابق (5) وثنائية الجزائري بغداد بو نجاح (21 و45) وأفضل لاعب في آسيا لعام 2019 أكرم عفيف (71 من ركلة جزاء).

وهو اللقب الثاني للسد في هذه المسابقة بعد أول عام 2017، والثاني له مع تشافي الذي تولى تدريبه في صيف العام الماضي، بعد الفوز بالكأس السوبر في مطلع الموسم على حساب الدحيل بالذات بهدف نظيف.

وحظي تشافي بتشجيع واسع من جماهير السد في المباراة التي أقيمت على ملعبه ستاد جاسم بن حمد، وأتت في أعقاب التقارير حول احتمال عودة نجم خط الوسط الدولي السابق الى ناديه الكاتالوني لتولي مهام التدريب، قبل ان يختار الأخير تعيين كيكي سيتيين بدلا لإرنستو فالفيردي.

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وظهر السد في أفضل حالاته الفنية من خلال بونجاح الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، وأكرم عفيف وحسن الهيدوس.

وخطف نام تاي هي هدف التقدم بكرة رأسية في الدقيقة الخامسة، بينما أهدى حارس الدحيل كلود أمين الهدف الثاني عندما أراد إبعاد كرة معادة إليه من الدفاع، لكنه سددها بقدم بونجاح لترتد الى داخل شباكه.

وسجل المهاجم الجزائري المتوج مع منتخب بلاده في صيف العام الماضي بلقب كأس الأمم الإفريقية، الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد مراوغة متقنة عن يسار منطقة الجزاء وتسديدة قوية سكنت الزاوية المعاكسة لمرمى الدحيل.

واختتم عفيف مهرجان الأهداف في الدقيقة 71 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة.