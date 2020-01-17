شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى خطاباً رسميًا من الكاف بإرسال قائمة السوبر قبل 31 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال قائمة الـ18 لاعب المقرر تواجدهم فى مواجهة الترجى التونسى، بالسوبر الإفريقى، قبل 15 يومًا من الموعد المحدد للقاء، حيث سيواجه الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية فى نسختها الماضية مع الترجى التونسى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الأخيرة وذلك فى العاصمة القطرية "الدوحة" وذلك يوم 14 من شهر فبراير المُقبل.

وكان الزمالك قد نشر بيانا رسميًا إنه حتى الآن يرفض خوض السوبر فى قطر وأرسل الملف إلى وزارة الشباب والرياضة لحسم المسألة ورد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "CAF" على بيان نادي الزمالك بطل الكونفدرالية بشأنه اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي قائلين:"لم يصلنا أى خطاب رسمي من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر."