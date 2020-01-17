شكرا لقرائتكم خبر عن حكم خماسية الأهلى وصن دوانز يدير مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 24 من شهر يناير الجارى، التى ستقام فى ستاد السلام، إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداي، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ويضم الطاقم كلاً من:"

وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب إفريقي فى النسخة الماضية من دورى أبطال إفريقيا والذى أنتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكوندرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

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