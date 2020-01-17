شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المركز الأولمبي يستضيف البطولة التنشيطية لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم بالمركز الأولمبي بالمعادي البطولة التنشيطية لرفع الأثقال للناشئين تحت رعاية وإشراف اللجنة الأولمبية المصرية ودعم وزارة الشباب والرياضة. انطلقت البطولة التنشيطية لمسابقات 17 عام و15 عام وذلك في إطار حرص اللجنة الأولمبية على إستمرار النشاط المحلي وتجهيز الرباعين والرباعات والحفاظ على مستواهم الفني والحفاظ عليه في الفترة الحالية بعد قرار تجميد اتحاد رفع الأثقال دوليا حيث قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضرورة استمرار النشاط المحلي وعودة بطولات الجمهورية للحفاظ على اللاعبين وذلك تحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة. شهدت البطولة التنشيطية حضور رموز لعبة رفع الأثقال ونجوم اللعبه في مقدمتهم محمد إيهاب بطل مصر الأولمبي وحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ممثلا عن اللجنة الأولمبية المصرية . جائت البطولة التنشيطية استعدادا لإقامة بطولة الجمهورية لمنافسات الناشئين 17 و15 عام التي ستقام في بورسعيد خلال الفترة من 1حتى 8 فبراير القادم في ظل قرار إقامة البطولات واستمراريتها. وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الإتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الإتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه. Advertisements وتسيطر حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية مؤخرا تأييد قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 . وجاء القرار بعد جلسة الإستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين..يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 مما تسبب فى إيقاف الإتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند .

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