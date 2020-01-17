شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى لـ"عبد الله السعيد" بعد دخوله نادى الـ100: مبروك ومن جاور السعيد يسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق، عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والفراعنة، بدخوله نادى المائة بالدورى المصرى عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم، مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافى مسابقة الدورى الممتاز.

الحضرى، نشر صورة للنجم عبد الله السعيد وسط مجموعة من الكرات، وعلق قائلاً :"ألف مبروك يا حبيبي دخولك نادي المائة و دايما كده متألق ومن جاور السعيد يسعد".





ودخل عبد الله السعيد نادى الـ100 عقب احتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ"الكعب" في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.

ومنذ أن رحل عبد الله السعيد عن النادى الأهلي وهو كل يوم فى تحد جديد ليثبت للجميع أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، حيث إن هناك بعض الجماهير التي كانت ترى أن بخروجه من بوابة الفريق الأحمر سينخفض مستواه تدريجياً وسيغيب عن الأضواء، خاصة مع تقدمه فى العمر، إلا أن عبدالله السعيد نجح فى التغلب على كل هذه الأمور، خاصة عند انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز فى يناير الماضى، لينفجر فنياً بشكل كبير ويقدم مستوى رائع، بل أنه بمثابة قائد للفريق بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

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جدير بالذكر أن عبد الله السعيد انضم إلى صفوف نادى بيراميدز قادماً من أهلى جدة السعودى فى 4 يناير 2019، ليقود الفريق السماوى للفوز على النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراة الفريقين بنفس اليوم حيث سجل هدفاً وصنع أخر، ورحل عبد الله السعيد عن الأهلي إلى الدوري الفنلندي ثم للأهلي السعودي قبل أن ينضم إلى بيراميدز.