محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد مصدر داخل نادي الزمالك، انه حتى الآن لم يصل إلى إدارة النادي الأبيض أي خطابات رسمية لتحديد ملعب إقامة مواجهة الفريق المقبلة أمام مازيمبي الكونغولي.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الـ14 لمسابقة الدوري، بعد ذلك سوف يواجه مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا، الذي أعلن اتحاد الكرة تقديم موعدها لتكون يوم 24 يناير بدلا من 25 يناير.
وقال المصدر الذي رفع الافصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الزمالك يستعد لمواجهة مازيمبي طبقا للموعد المعلن عنه مؤخرا، ولكن حتى الآن لا يعلم أين ستقام المواجهة المقبلة أمام مازيمبي.
وكان فريق الزمالك قد نجح في حصد 7 نقاط بعد 4 مباريات في المجموعة ليحتل بهم المركز الثاني فيما يحتل مازيمبي الصدارة برصيد 10 نقاط ضمن بها التأهل رسميًا للدور المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في الزمالك لمصراوي: لا نعرف مكان إقامة مباراة مازيمبي حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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