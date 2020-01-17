بالفيديو.. نيجريدو يدخل تاريخ نهائي كأس الخليج العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخل الفارو نيجريدو، تاريخ كأس الخليج العربي الإماراتي، بتسجيل الهدف الأول لفريقه النصر، أمام شباب الأهلي دبي، في المباراة النهائية للبطولة.

وبعد أن قال معلق المباراة " تحياتي عامر عبد الله" سجل نيجريدو الهدف الأول للنصر، وذلك قبل أن تنتقل الصورة إلى الكاميرا الرئيسية.

وافتتح نيجريدو التسجيل في الثواني الأولى من المباراة أمام شباب الأهلي دبي، ليصبح بذلك أسرع هدف في تاريخ نهائي البطولة.

وكان فريق النصر قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على العين بركلات الترجيح، بينما وصل فريق شباب الأهلي دبي لهذا الدور بعد عبور الجزيرة أيضا بركلات الترجيح.