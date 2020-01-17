أوزيل يتمنى حصول النني على فرصة ثانية مع آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعرب مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال الانجليزي، عن أمنيته بحصول الدولي المصري محمد النني على فرصة ثانية مع ناديه الإنجليزي.
وقال أوزيل في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" في نسختها التركية، إنه أقنع المصري محمد النني بالانتقال للدوري التركي حيث أنه سيكون جيد له.
وأضاف، أن تجربة النني مع الدوري التركي ستكون جيدة، خاصة وأن الثقافة والطعام مشابهان لمصر للغاية، ولن يعاني من مشاكل على الإطلاق من أجل التأقلم.
وأتم لاعب آرسنال تصريحاته" أتمنى أن يحصل محمد النني على فرصة ثانية مع فريق آرسنال، واعتبره اخي الصغير".
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