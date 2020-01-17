" لأنني لم أشارك".. صلاح يمزح بسبب عدم فوز ليفربول على مانشستر يونايتد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



أرجع محمد صلاح نجم وهداف ليفربول تعادل فريقه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في البريميرليج (1-1) نظراً لعدم مشاركته في اللقاء، قالها مازحاً.

وفي حوار متلفز بثه حساب "تي في 2 سبورتن" عبر تويتر، قال صلاح ضاحكاً رداً على سؤال حول فقدان ليفربول نقطتين أمام يونايتد في الدور الأول:"حدث ذلك لأنني كنت مُصاباً".

وفاز ليفربول بـ20 مباراة من أصل 21 مباراة حتى الآن في البريميرليج ليحقق أفضل انطلاقة في التاريخ، وكان التعثر الوحيد أمام يونايتد بالتعادل في أولد ترافورد.

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واستدرك صلاح :"لا، لقد قدموا (مانشستر يونايتد) مباراة جيدة، سنحت لنا فرص للتسجيل لكننا لم نكن موفقين في تلك المباراة".

وأتم نجم ليفربول :"من الممكن أن يحدث ذلك، أن تتعادل في مباراة أمر وارد، ولكن الآن علينا أن نركز في المباراة المقبلة من أجل الفوز".

ويتصدر ليفربول البريميرليج برصيد 61 نقطة بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع أفضلية لعب المتصدر مباراة أقل من الوصيف.

ويستضيف ليفربول على ملعب أنفيلد فريق مانشستر يونايتد مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.