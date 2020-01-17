الجونة يواصل استعداداته لمواجهة طنطا في الدوري .. صور

واصل فريق نادي الجونة استعداداته لمواجهة طنطا في الجولة 14 من الدوري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المُقبل 21 يناير. الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المُقبل 21 يناير. وأدى الفريق مرانًا صباحيًا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني، ورضا شحاتة، المدرب العام. Advertisements

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