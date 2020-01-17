ابتسام زايد تواصل التالق ببطولة إفريقيا لدراجات المضمار

توجت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات بالمدالية الذهبية اليوم في سباق مطاردة فردية اناث كبار ، خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة الأفريقية لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر حاليا باستاد القاهرة الدولي. من البطولة الأفريقية لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر حاليا باستاد القاهرة الدولي. وكانت ابتسام زايد قد حققت اخلال منافسات اليوم الأول بالبطولة أمس المدالية الذهبية ايضا . ويذكر ان ابتسام زايد حققت خلال البطولة العربية للمضمار والتي اقيمت في القاهرة مؤخرا 9مداليات متنوعة .

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