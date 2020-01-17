اختار الاتحاد الافريق لكرة القدم كاف 8 مصريين لعضوية لجانه المختلفة خلال الفترة الفترة المقبلة. شهدت اختيارات الاتحاد الافريقي احتفاظ هاني أبو ريدة بعضو المكتب التنفيذي ولجنة الطوارئ، واختيار محمود الخطيب رئيس الأهلي عضوًا بلجنة المنظمة لبطولات الأندية ومنح التراخيص، وحازم إمام في عضوًا باللجنة الفنية والتطوير، لتكون تلك المرة الأولى التي يتواجد بها ثلاث نجوم من الكرة المصرية، في لجان الاتحاد الأفريقي. ريدة بعضو المكتب التنفيذي ولجنة الطوارئ، واختيار محمود الخطيب رئيس الأهلي عضوًا بلجنة المنظمة لبطولات الأندية ومنح التراخيص، وحازم إمام في عضوًا باللجنة الفنية والتطوير، لتكون تلك المرة الأولى التي يتواجد بها ثلاث نجوم من الكرة المصرية، في لجان الاتحاد الأفريقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 نجوم بالكرة المصرية في لجان الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.