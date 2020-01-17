غدا .. فاقوس يستضيف ميت خلف فى دورى القسم الثالث بالشرقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاقوس نظيره فريق ميت خلف ، عصر غد السبت على ملعب الديدامون، بالجولة الخامسة عشر، للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.

اختار المدير الفنى لفاقوس محسن الشبراوي 21 لاعب، استعداداً لخوض المباراة الهامة وهم، السيد يوسف، حماده قطب، طارق رمضان، وأحمد عوف،

محمد ابراهيم كراوش، فكري أحمد، محمد الزغبي، محمد سعيد، وحيد شعراوي، أحمد أبوالعلا، أحمد سعد، محود عيسى، محمود عفروتو، أحمد عبد الله، مصطفى العرباوي، أحمد علي، شاهين عبد العزيز، السيد الفنان، أحمد طلبه، عبد العزيز الشيخ “زيزو”، محمد عباده.

و يتواجد فاقوس ، في المركز الثامن برصيد 17 نقطة ويبحث عن فوز لمصالحة جماهيرة بعد التعادل الاخير ، بينما يبحث فريق ميت خلف عن العودة للإنتصارات، حيث يحتل الفريق المنوفي المركز العاشر برصيد 15 نقطة، بينما شهدت الجولة السابقة خسارة ميت خلف على أرضه، من فريق عرب الرمل، بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل فاقوس، خارج أرضه مع دقادوس بدون أهداف.