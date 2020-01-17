أقيم اليوم بالمركز الأولمبي بالمعادي البطولة التنشيطية لرفع الأثقال للناشئين تحت رعاية وإشراف اللجنة الأولمبية المصرية ودعم وزارة الشباب والرياضة.

انطلقت البطولة التنشيطية لمسابقات 17 عام و15 عام وذلك في إطار حرص اللجنة الأولمبية على إستمرار النشاط المحلي وتجهيز الرباعين والرباعات والحفاظ على مستواهم الفني والحفاظ عليه في الفترة الحالية بعد قرار تجميد اتحاد رفع الأثقال دوليا حيث قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضرورة استمرار النشاط المحلي وعودة بطولات الجمهورية للحفاظ على اللاعبين وذلك تحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة

شهدت البطولة التنشيطية حضور رموز لعبة رفع الأثقال ونجوم اللعبه في مقدمتهم محمد إيهاب بطل مصر الأولمبي وحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ممثلا عن اللجنة الأولمبية المصرية .

جائت البطولة التنشيطية استعدادا لإقامة بطولة الجمهورية لمنافسات الناشئين 17 و15 عام التي ستقام في بورسعيد خلال الفترة من 1حتى 8 فبراير القادم في ظل قرار إقامة البطولات واستمراريتها. ودعم وزارة الشباب والرياضة.انطلقت البطولة التنشيطية لمسابقات 17 عام و15 عام وذلك في إطار حرص اللجنة الأولمبية على إستمرار النشاط المحلي وتجهيز الرباعين والرباعات والحفاظ على مستواهم الفني والحفاظ عليه في الفترة الحالية بعد قرار تجميد اتحاد رفع الأثقال دوليا حيث قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضرورة استمرار النشاط المحلي وعودة بطولات الجمهورية للحفاظ على اللاعبين وذلك تحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة شهدت البطولة التنشيطية حضور رموز لعبة رفع الأثقال ونجوم اللعبه في مقدمتهم محمد إيهاب بطل مصر الأولمبي وحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ممثلا عن اللجنة الأولمبية المصرية .جائت البطولة التنشيطية استعدادا لإقامة بطولة الجمهورية لمنافسات الناشئين 17 و15 عام التي ستقام في بورسعيد خلال الفترة من 1حتى 8 فبراير القادم في ظل قرار إقامة البطولات واستمراريتها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. الأولمبية تقيم البطولة التنشيطية لرفع الأثقال بالمركز الأولمبي بالمعادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.