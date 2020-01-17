محمد زيدان يثير الجدل على تويتر بعد تصريحاته عن صلاح وكلوب

قال محمد زيدان، نجم منتخب مصر وفريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، أن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، أخبره أنه يمتلك مهارات فردية أفضل من المحترف المصري بالريدز محمد صلاح 100 مرة.

وتابع زيدان "لكنه قال لي أنه كان ينقصني أن يكون إلتزامي وإحترافي 100%، وهذا ما يفرقني عن صلاح، كما أن قال لي أن قلة التركيز على القوة البدنية".

وأثارت تصريحات محمد زيدان، جدلًا واسعًا من جانب رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فرأي البعض أنه كان بالفعل مهاريًا أفضل من صلاح لكن العقلية

هي التسببت في عدم إكمال مسيرته الاحترافية، وجاء في التغريدات فقال "عموما محمد زيدان يقول اللى هو عايزه عشان عمل لمنتخب مصر كتير والله".

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وقال أبو هاني "ده اتفق واجيب ناس تتفق، محمد زيدان ده أعلي كواليتي لاعب في تاريخ مصر كلها حرفيًا، بس راح مع اللي راحو بقا".

فيما قال "محمد زيدان مهاري اكثر من محمد صلاح بس عقليته عقلية طفل"، وأحمد محمد قلب"أنك تكون محمد صلاح اصعب من

انك تكون محمد زيدان، مهارة كريستيانو رونالدو متجيش ربع امكانيات رونالدينيو و لكن كريستيانو استمر خمستاشر سنه و بالتالي هو افضل بأرقامه".

محمد قال "حقيقه مهاري مصر الأول زيدان"، أما روني، فقال "محمد زيدان: كلوب أخبرني أن امكانياتي تفوق محمد صلاح 100 مرة، رغم أن دة تصريح غير محترم من مدرب مفترض انه بورفشنال واللاعب الذى ينتقص منه من أجل لاعب معتزل لازال يؤدى ويجلب البطولات، إلا انك مخطىء يا زيدان بعرضه ولا ندرى لماذا النفسية العربيه تجعلنا نعانى معها كل هذا الهراء".

أما سلمى فقال "عنده حق كلوب محمد زيدان لو كان اهتم وركز عل موهبته أكتر كان ممكن يروح لبعيد زيي صلاح لكن للأسف مهتمش".