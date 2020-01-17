النصر يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على العدالة

تأهل النصر إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره العدالة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة،على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
سجل هدف المباراة الوحيد عبد الرازق حمدالله في الدقيقة 51.
من المنتظر أن يواجه النصر، المتأهل من مباراة الفتح وأبها المقرر لها غدًا السبت في الساعة الـثالثة عصرًا.
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