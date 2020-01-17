مصر تحتفظ بالوصافة في ثاني أيام بطولة إفريقيا للدراجات

أحتفظ منتخب مصر بالمركز الثاني في ثاني أيام منافسات بطولة إفريقيا لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر خلال الفتره من ١٦الي ٢٠يناير ، بمشاركة 12 دولة إفريقية وهم مصر , الجزائر,ليبيا , المغرب, سيشل , كينيا , بروندي , بوركينا فاسو, كوتيفوار, سودان , جنوب افريقيا ، نيجيريا . وحقق منتخب مصر خلال منافسات اليوم 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية واحدة واربع ميدليات برونزية لترفع رصيجها الى 18 ميداليه بعدما حقق لاعبو منتخبنا 11 ميدالية في منافسات اليوم الأول . ميداليه بعدما حقق لاعبو منتخبنا 11 ميدالية في منافسات اليوم الأول . وجاءت نتايج اليوم الثاني في البطولة كالتالي: في سباق مطارده فردية ناشئات حققت الجزائر المركز الاول وفي المركز الثاني والثالث جاءت مصر في سباق المطارده الفردية اناث كبار حققت مصر المركز الاول وجاءت في المركز الثاني جنوب افريقيا وفي المركز الثالث بوركينا فاسو في سباق مطارده فردية ناشين حققت جنوب افريقيا المركز الاول والثاني وجاءت مصر في المركز الثالث سباق مطارده فردية رجال كبار Advertisements حققت الجزائر المركز الاول والمغرب في المركز الثاني وجاءت مصر في المركز الثالث سباق كيرين ناشئات حققت نيجريا المركز الاول وجاءت الجزائر في المركز الثاني ومصر في المركز الثالث سباق كيرين اناث كبار حققت جنوب افريقيا المركز الاول والثاني وجاءت نيجريا المركز الثالث سباق كترين ناشين حققت مصر المركز الاول وجنوب افريقيا المركز الثاني والجزائر في المركز الثالث سباق كيرين رجال كبار جنوب افريقيا الاول والثاني وجاءت المغرب في المركز الثالث. بينما تم تاجيل سباقين بسبب سقوط الامطار اليوم.

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