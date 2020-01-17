أهداف مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل نادي النصر السعودي على حساب العدالة، إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وتفوق فريق العاصمة على ملعب الإحساء بهدف دون رد، ليعبر إلى مواجهة الهلال في ديربي الرياض المرتقب في الدور القادم.

واستطاع نادي العدالة الصمود أمام عنفوان الهجوم النصراوي طوال الشوط الأول، ولكنه انهار بعد مرور خمس دقائق من الثاني.

Advertisements

وتقدم للنصر هدّافه المغربي “عبد الرزاق حمد الله” مع الدقيقة 51″، بعدما حول عرضية الظهير الأيمن الغنّام بلمسة واحدة في الشباك.

إليكم هدف النصر الأول من حمد الله