الميركاتو الشتوي | المدافع البرازيلي “نالدو” مُتاح بالمجان بعد قرار موناكو

أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم الجمعة فسخ عقد مدافعه البرازيلي رونالدو رودريجيز “نالدو”، وذلك قبل نحو ستة أشهر من موعد نهايته.

وذكر النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” :”موناكو ونالدو توصلا إلى أتفاق لإنهاء عقد المدافع، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى 30 يونيو .2020″

وأضاف “نود التقدم بالشكر لنالدو على إحترافيته ونتمنى له كُل التوفيق في المستقبل.”

وكان نالدو 37/ عاماً/ قد إنضم إلى موناكو قادماً من شالكه الألماني في يناير 2019، وذلك بعد أن قضى عامين ونصف العام ضمن صفوف الفريق الألماني.

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