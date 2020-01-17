نيجريدو يُسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الإمارات والمعلق يعيش صدمة مدحت شلبي

صنع الهداف الإسباني “ألفارو نيجريدو” الحدث في نهائي كأس رابطة الأندية الإماراتية (نهائي كأس الخليج العربي)، مساء اليوم الجمعة 17-1-2020، بعد تسجيله لهدف تقدم نادي النصر على شباب الأهلي دبي عند الثانية السابعة فقط من صافرة بداية المباراة، كأسرع هدف في تاريخ نهائي البطولة.

وركض نيجريدو في العمق الدفاعي لنادي شباب الأهلي دبي لحظة لمس زميله البرتغالي أنتونيو جوزيه بينهيرو كارفاليو الشهير بـ “توزي” للكرة على دائرة خط الوسط.

وقام توزي بإرسال الكرة من فوق مدافعي أهلي دبي بطريقة جميلة لتصل إلى نيجريدو على حدود المنطقة، والذي حاول حماية الكرة قدر المستطاع حتى جاءته اللحظة المناسبة للتسديد بالقدم اليسرى عند خروج حارس المرمى ليضعها من بين قدميه في الثانية السابعة.

ولم يكمل معلق المباراة، الإماراتي حامد عبد الله، عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، كلمته الافتتاحية لهذه المباراة، ليبدأ بعدها في الاحتفال بالهدف الأول لنادي النصر.

Advertisements

وكان مشهد صدمة المعلق حامد عبد الله شبيهًا لنفس المشهد الذي عاشه عشاق كرة القدم العربية في مباراة الزمالك والأهلي بمسابقة الدوري المصري عام 2002، حين صُدم المعلق الرياضي “مدحت شلبي” بهدف في الدقيقة الرابعة للاعب الأهلي رضا شحاته فور وصول إشارة البث.

لكن الأهلي استغل التقدم المُبكر في تلك المباراة وأنهاها فائزًا بستة أهداف لهدف، بينما لم يستفد النصر من هدف نيجريدو وتلقت شباكه لهدف التعادل بعد دقائق.

هدف نيجريدو اليوم