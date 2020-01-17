الميركاتو الشتوي | الوحدة السعودي يضم حمد الجيزاني

أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الجمعة تعاقده مع حمد الجيزاني بداية من الموسم المقبل، في صفقة إنتقال حر.
وذكر الوحدة أن مراسم توقيع العقد جاءت في حضور سلطان أزهر، رئيس النادي، حيث وقع الجيزاني على عقد يبقيه مع الوحدة لمدة ثلاثة أعوام.
ولعب الجيزاني مع فرق ضمك وهجر والقادسية والشباب والفيصلي ونجران.
ويحتل الوحدة حالياً المركز السادس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 24 نقطة.
ويستعد الوحدة لمواجهة الأهلي غداً السبت في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
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