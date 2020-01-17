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أهداف مباراة النصر وشباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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أشعل المهاجم الإسباني “ألفارو نيجريديو” نهائي كأس الخليج العربي، ما بين ناديه النصر وشباب الأهلي، بعد تسجيله بعد ثوانٍ من البداية.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي السابق بعد 12 ثانية فقط من صافرة انطلاقة المواجهة، حتى قبل أن تنتقل الكاميرا الرئيسية لبث المباراة.

وبعد البداية النارية للمباراة من المنتظر أن يكون النهائي مثيرًا على كافة الأصعدة، بين الفريقين الأفضل في البطولة.

شاهد هدف نيجريدو الأول للنصر الإماراتي

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وسرعان ما عاد شباب الأهلي في النتيجة، بعد هدف من رأسية سجله “يوسف جابر”، قبل مرور أول ربع ساعة من البداية.

إليكم هدف تعادل الأهلي..

 

 

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