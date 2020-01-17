بايرن ميونخ يتسلح بعودة هداف البوندسليجا أمام هيرتا برلين

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون ضمن حساباته للتشكيلة الأساسية للفريق خلال المباراة المرتقبة بعد غد الأحد أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني (بوندسليجا) .

وتستأنف فعاليات البوندسليجا اليوم الجمعة بعد فترة العطلة الشتوية التي استغرقت نحو أربعة أسابيع.

ويستأنف بايرن رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة بمواجهة هيرتا برلين بعد غد الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وكان ليفاندوفسكي خضع لعملية جراحية آثر إصابته أعلى الفخذ الشهر الماضي قبل نهاية فعاليات النصف الأول من الموسم.

وقال فليك اليوم الجمعة إن ليفاندوفسكي “اقترب من استعادة لياقته التامة” مشيراً إلى أن اللاعب يجتهد بشكل كبير.

وحرمت الإصابة والعملية الجراحية ليفاندوفسكي من المشاركة مع بايرن في معسكره التدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة ولكنه إستأنف التدريبات الجماعية مع الفريق أمس الأول الأربعاء.

كما تعافى زميله سيرج جنابري تماماً من الإصابة التي تعرض لها في وتر أخيل ليصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات أيضاً.

كما أشار فليك إلى أن اللاعب لوكاس هيرنانديز يقترب أيضاً من العودة للتدريبات الجماعية للفريق.

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وقال فليك : “سيتدرب هيرنانديز على أرض الملعب اليوم. نريد الدفع به تدريجيا في الأسابيع المقبلة”.

وفي المقابل، لم يكتمل تعافي كُل من خافي مارتينيز وكينجسلي كومان كما يغيب نيكولاس شوله وجوشوا كيميتش للإيقاف.

وقال فليك قبل المباراة المرتقبة أمام هيرتا برلين، الذي يقوده المدرب يورجن كلينسمان اللاعب السابق لبايرن، : “نشعر بالإثارة والشغف تجاه النصف الثاني من الموسم. مباراة هيرتا برلين ستكون صعبة. هيرتا برلين يدافع جيداً وبشكل متماسك”.

ويحتل بايرن الفائز بلقب الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية على التوالي المركز الثالث في جدول المسابقة حالياً بفارق أربع نقاط خلف لايبزيج.

ويثق فليك بأن الفريق يستطيع الرد وإنتزاع الصدارة مثلما حدث في الموسم الماضي عندما تخلص من فارق النقاط الستة التي كانت تفصله عن بوروسيا دورتموند ثم توج بلقب البوندسليجا.

وقال فليك : “لدينا القدرة على التتويج بلقب الدوري… ونريد تحقيق النجاح”.

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