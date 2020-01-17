أهداف مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر 2020

تلقى نادي الدحيل صدمة قوية في بداية مواجهته لنادي السد في نهائي كأس قطر، مساء اليوم الجمعة 17-1-2020، عندما تلقت شباكه لهدف مُبكر للغاية أحرزه “نام تي هي” في الدقيقة الخامسة.

وحول نام تي عرضية نموذجية أرسلها الظهير الأيمن البرازيلي “بيدرو” برأسية جميلة في المرمى، من الوضع طائرًا، رغم أنه أقصر لاعبي الفريقين في هذه المباراة.

وأضاف الهداف الجزائري “بغداد بونجاح” الهدف الثاني من هفوة مزدوجة فادحة بين المدافع المغربي الشهير “مهدي بنعطية” وحارس مرمى الدحيل “أمين ليكومت” في الدقيقة 21.

وحاول مهدي بنعطية تجنب ضغط بغداد بونجاح على حدود منطقة الجزاء بإعادة الكرة إلى أمين كلود ليكومت، إلا أن الأخير تعجل في التخلص من الكرة بإعادتها إلى بنعطية من جديد لترتطم في قدم بغداد بونجاح وتمر إلى المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل بغداد بونجاح هدف مذهل بتصويبة مقوسة بالقدم اليمنى ذهبت على أقصى يسار الحارس أمين ليكومت في المقص.

وقاد أكرم عفيف هجمة مرتدة سريعة مع نام تي هي الذي مرر نحو بغداد بونجاح داخل صندوق العمليات، ليمهد بغداد الكرة لنفسه قبل التصويب في حراسة أحد المدافعين.

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وخلال الشوط الثاني نجح السد في إضافة الهدف الرابع من ركلة جزاء نفذها أكرم عفيف في الدقيقة 71، بوضعها على يسار الحارس الذي ارتمى في الجهة العكسية.

شاهد أهداف السد أمام الدحيل

هدف السد الأول

هدف السد الثاني

هدف السد الثالث

هدف السد الرابع