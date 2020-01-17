قمة الدوري الانجليزي | صلاح يشدد على صعوبة استضافة مانشستر يونايتد

شدد النجم الدولي المصري محمد صلاح على أهمية لقاء فريقه ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم في قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأحمر دائمًا ما يخلق للاعبين الدوافع.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية اليوم الخميس إن المواجهات المباشرة بين الفرق الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي دائماً ما تتسم بالقوة والندية، مشدداً على أن مانشستر يونايتد كان موفقاً بعدما فرض التعادل على ليفربول في لقاء الفريقين بجولة الذهاب في المسابقة.

ويتربع ليفربول، الساعي لأستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، على صدارة المسابقة برصيد 61 نقطة، متفوقاً بفارق 14 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، علماً بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

ويقدم ليفربول مستوى مذهلاً في الموسم الحالي بالبطولة، بعدما حقق 20 إنتصاراً مقابل تعادل وحيد كان أمام مانشستر يونايتد، خلال 21 مباراة لعبها في الدوري حتى الآن.

أضاف صلاح “أتمنى أن نكون في حالة جيدة أمام يونايتد ونتمتع بالتركيز الكافي للحصول على النقاط الثلاث في اللقاء”.

وتحدث صلاح عن لقاء الفريقين هذا الموسم في جولة الذهاب على ملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد، حيث قال “أتذكر أنهم قدموا أداء جيدا في مباراة الدور الأول، اللقاء كان جيداً من الفريقين، وسنحت لنا فرص لم نستغلها جيداً وهو ما تسبب في فقداننا نقطتين”.

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وأوضح صلاح “كان بإمكاننا هز الشباك في أي وقت، وأتيحت لنا فرصة للتسجيل في آخر دقيقتين من المباراة، لكنهم كانوا موفقين في الحصول على نقطة التعادل”.

تطرق صلاح للحديث عن كلوب، حيث قال “إنه يحفزنا للتركيز في المباراة المقبلة وعدم التكاسل والأعتماد على فارق النقاط الكبير، إنما هو دائماً يحرك شيء بداخلك لتكون متحمساً من أجل المباراة المقبلة.”

ويبحث صلاح، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، عن تسجيل هدفه الأول في مرمى مانشستر يونايتد، حيث يعد الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) أحد ثلاثة فرق عجز (الفرعون المصري) عن هز شباكهم في الملاعب الإنجليزية حتى الآن بجانب فريقي أستون فيلا وسوانسي سيتي، الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

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