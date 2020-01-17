الميركاتو الشتوي | ليفركوزن يُبقي على مدربه “بوس” بعقد جديد

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الجمعة تجديد عقد بيتر بوس المدير الفني للفريق لمدة عامين آخرين، ليستمر حتى 2022 .

وكان الهولندي بوس قد تولى تدريب ليفركوزن في كانون ثان/يناير 2019 وقاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفركوزن حالياً المركز السادس في الدوري الألماني (بوندسليجا) بفارق نقطتين خلف أقرب المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وتسع نقاط خلف المتصدر لايبزيج.

وقال رودي فولر المدير الإداري لباير ليفركوزن إن بوس “لديه القدرة على التطوير المستمر للفريق”، كما صرح فيرناندو كارو رئيس النادي بأن ليفركوزن “لديه أهداف طموحة… يمكن تحقيقها مع بيتر بوس وجهازه المعاون.”

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ومن جانبه، قال بوس 56/ عاماً/ “أثق في هذا الفريق وهذا النادي. نعمل في كُل يوم على توفير الأجواء المناسبة للمنافسة على الألقاب.”

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