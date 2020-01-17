الميركاتو الشتوي | بادجي يصف الأهلي بالنقلة الهامة في مشواره الكروي

أكد السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أن إنضمامه للقلعة الحمراء، نقلة كبيرة ومُهمة في حياته ومستقبله مع كرة القدم.

وقال أليو بادجي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة :”نشأت في أكاديمية كاسا سبورت بالسنغال، ولدي الكثير من الذكريات والطموحات مع الفريق الذي بدأت فيه ووجودي اليوم في الأهلي كان أحد هذه الطموحات”.

وأضاف أن الصعوبات التي واجهها في حياته لا تقل عما واجهه محمد صلاح أو ساديو ماني في بداياتهم، مشيراً إلى أنه كان أحد المميزين في فريقه السنغالي، ومع ذلك كان يتم أستبعاده عن التشكيل الأساسي، وحتى دكة البدلاء، لكنه تعامل مع هذا الأمر بإحترافية حتى يحقق الأفضل في حياته الكروية، وهو ما حدث بالفعل فيما بعد، حيث أصبح لاعباً محترفاً في أكثر من ناد أوروبي.

وأوضح :”تركيزي الحالي مع الأهلي فقط، وأتمنى أن أحقق كُل البطولات معه، لكنني أحلم بالإحتراف في صفوف تشيلسي الإنجليزي يوماً ما؛ لأنه فريقي المفضل منذ الصغر، أو اللعب في فريق من أكبر الفرق الأوروبية مثل برشلونة أو ريال مدريد”.

وتابع :”ما يقدمه ساديو ماني أمر يدعو كُل السنغاليين للفخر، فهو لاعب كبير ويقدم مستوى مميزاً مع فريقه ومع منتخب بلاده، وتربطني به علاقة شخصية بحكم أننا نعيش في مدينة واحدة، وقابلته في المطار أكثر من مرة، وكنت دائم الأتصال به عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وهو شخص متواضع جداُ، ويقدم لي النصائح بشكل مستمر، وسأخبره بأنني أخترت الإحتراف في الأهلي من بين العروض العديدة التي تلقيتها مؤخراً “.

وأضاف :”لقد قدم لي ساديو ماني العديد من النصائح من بينها، أن يكون طموحي هو الإحتراف في الدوري الإنجليزي يوماً ما، وأن أقاتل في كُل ناد ألعب له، وأستغل كُل فرصة تسنح أمامي لتسجيل الأهداف، وأن أحرص دائماً على تطوير مستواي؛ حتى أصل لما يؤهلني للإحتراف في الدوري الإنجليزي”.

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