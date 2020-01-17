الميركاتو الشتوي | أتالانتا يجدد بقاء الكولومبي زاباتا

مارس أتالانتا رابع الدوري الإيطالي حقه بخيار شراء عقد مهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا لدى إنتهاء إعارته لموسمين من سمبدوريا، بحسب ما أكد النادي الجمعة.
وأنفق نادي مدينة بيرغامو نحو 29 مليون دولار اميركي لجلب المهاجم الدولي البالغ 28 عاماً.
وقال زاباتا “أنا سعيد جداً. أريد أولاً أن أشكر أتالانتا لأبداء مزيد من الثقة بي”.
وتابع “نبني شيئاً هاماً سوياً ويمكننا تحقيق أمور رائعة معاً”.
وكان زاباتا (3 أهداف في 15 مباراة دولية) قد حمل الوان نابولي وأودينيزي وسمبدوريا في إيطاليا، قبل أن يستعيره أتالانتا في يونيو 2018 لسنتين مع خيار شرائه.
وأنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الهدافين (23 هدفًا)، ليساهم بشكل كبير في تأهل فريقه للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري ابطال أوروبا.
وسجل هذا الموسم سبعة أهداف في مختلف المسابقات، برغم غيابه نحو ثلاثة أشهر عن الملاعب لاصابة في فخذه.
ويستعد فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني لخوض ذهاب الدور الـ16 في دوري الابطال ضد فالنسيا الاسباني، علما بأنه يشارك ف يالمسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه.
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