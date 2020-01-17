الميركاتو الشتوي | فولفسبورج يستعد لإعارة يونس مالي

أعلن نادي يونيون برلين الألماني اليوم الجمعة أنه بصدد ضم المهاجم يونس مالي من فولفسبورج بعقد إعارة يستمر حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر نادي يونيون برلين أن العقد سيبرم بمجرد إجتياز الفحوص الطبية من قبل اللاعب الذي شارك في 25 مباراة ضمن صفوف المنتخب التركي.

ولم يشارك مالي 27/ عاماً/ مع فولفسبورج في الدوري الألماني (بوندسليجا) خلال النصف الأول من الموسم الجاري، وظهر فقط كبديل في مباراتين للفريق في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال مالي في بيان نشره نادي يونيون برلين “لم أكن راضيا بندرة مشاركتي، لهذا أسعى للتواجد على أرض الملعب بشكل أكبر وأشارك في تحقيق نتائج جيدة (مع يونيون).”

Advertisements

ومن المفترض أن ينضم مالي إلى صفوف يونيون برلين، الذي يحتل الآن المركز الحادي عشر في البوندسليجا، وذلك في أول موسم له بالمسابقة، أعتباراً من بعد غد الأحد، وذلك بعد مباراة الفريق أمام لايبزيج المقررة غداً السبت.

رسميًا | مانشستر سيتي يستعيد نميتشا من فولفسبورج

فولفسبورج يعلن تمديد عقد حارس المرمى كاستيلس